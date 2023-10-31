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У Херсоні на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських перейменували чотири вулиці

Троє з них загинули під Іловайськом.

У Херсоні на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських перейменували чотири вулиці
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

У Херсоні чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських - Романа Набєгова, Руслана Сторчеуса, Влада Ковальова та Андрія Тарчинського.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Вулицю Льва Толстого перейменували на честь Романа Набєгова, він загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла. Його упізнали за браслетом-оберегом.

Вулицю Кольцова перейменували на честь командира батальйону “Херсон” Руслана Сторчеуса. Він на службовому автомобілі потрапив у засідку терористів під Іловайськом 25 серпня 2014 року і загинув.

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Крім того, на честь Влада Ковальова названо пров. Смоленський. Влад Ковальов загинув 29 серпня 2014 року, коли виносив з-під обстрілу поранених побратимів.

На честь Андрія Тарчинського перейменована вул. Молодогвардійська. Він пройшов Іловайський котел, де був тяжко поранений, але вийшов з оточення. Андрій Тарчинський загинув від російського снаряду 19 вересня 2023. Росіяни поцілили у тролейбус із пасажирами, сержант поліції перебував неподалік та отримав смертельні поранення.

Нагадаємо, у Харкові перейменували 10 топонімів, пов’язаних із Росією. Одну з вулиць назвали на честь загиблого на війні Мирослава Мисли.

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