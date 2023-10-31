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На Херсонщині окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус

Відомо про двох потерпілих.

На Херсонщині окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус
Фото: Сили оброни півдня України

Російські окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус.

Про це повідомили Сили оброни півдня України.

За інформацією військових, волонтери допомагали жителям одного з прибережних сіл Бериславщини Херсонської області, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань КАБами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

Під час прямування трасою мікроавтобус наздогнав ударний дрон, який росіяни запустили з лівого берега.

За попередніми даними, постраждали дві людини. 

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Нагадаємо, торік російські військові обстріляли евакуаційні автобуси в селищі Борова Харківської області. Тоді загинули семеро людей, ще 27 були поранені.

Також загарбники обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області. Обійшлося без потерпілих.

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