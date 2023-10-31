На Херсонщині окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус

Російські окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус.
Про це повідомили Сили оброни півдня України.
За інформацією військових, волонтери допомагали жителям одного з прибережних сіл Бериславщини Херсонської області, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань КАБами, виїхати у більш безпечні населені пункти.
Під час прямування трасою мікроавтобус наздогнав ударний дрон, який росіяни запустили з лівого берега.
За попередніми даними, постраждали дві людини.
Нагадаємо, торік російські військові обстріляли евакуаційні автобуси в селищі Борова Харківської області. Тоді загинули семеро людей, ще 27 були поранені.
Також загарбники обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області. Обійшлося без потерпілих.