Екскерівник "Спортивного комплексу" Києва постане перед судом за 10-мільйонні збитки

Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього в. о. директора комунального підприємства «Спортивний комплекс» за 10-мільйонні збитки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, «Спортивний комплекс» та приватне підприємство у 2020 році уклали договір підряду на виконання робіт на об’єкті «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Ці акти надалі підписали ексочільник комунального підприємства.

На підставі цього на рахунки підрядника перерахували понад 22 мільйони. гривень бюджетних коштів.

Експертні дослідження показали, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі. Цим столичний бюджет отримав збитки на суму близько 10 млн гривень.

Раніше окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника підрядної організації у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, колишній керівник та нинішній начальник відділу капітального будівництва «Вінницяоблводоканалу» отримали підозри за розтрату понад 10 млн грн.

СБУ заявила про ліквідацію мільйонної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення внутрішньо переміщених осіб.