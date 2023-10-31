В Росії поновили набір у ПВК "Вагнера". Найманцями тепер керує син Пригожина

У підрозділ ПВК "Вагнер" у складі "Росгвардії" не набирають в’язнів.

В уральському регіоні РФ відновили набір найманців у ПВК Вагнера. Тепер вагнерівців очолює син Євгена Пригожина Павло.

Про це пише Укрінформ з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що інформацію про набір нових найманців опублікував Telegram-канал "ЧВК Вагнер Пермь". Його представник підтвердив її достовірність. Він також розповів, що підрозділом ПВК "Вагнер" у складі "Росгвардії" зараз керує син загиблого ватажка найманців Павло Пригожин. Представник також додав, що тепер набирають не в’язнів, а тільки людей з "гражданкі".

Нагадаємо, у кінці вересня президент РФ Володимир Путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК «Вагнер» Андрію Трошеву створити військові загони добровольців для війни в Україні.

У червні відбувся невдалий заколот власника вангерівців Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським Міноборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла вагнерівців та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак за декілька десятків годин протистояння вагнерівці встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів.

Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з Міноборони РФ.

У серпні Пригожин помер унаслідок авіакатастрофи. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера".