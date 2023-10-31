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На Кіровоградщині керівник відділення поліції відправляв підлеглих замість роботи займатися браконьєрством, – Офіс Генпрокурора

Лише за встановлений період заподіяно понад 217 тис грн збитків. Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад та обрання їм запобіжних заходів.

На Кіровоградщині керівник відділення поліції відправляв підлеглих замість роботи займатися браконьєрством, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру начальнику відділення поліції, дільничному офіцеру та двом патрульним поліцейським в Кіровоградській області. Їм інкриміновано незаконне зайняття рибним промислом та перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Офіс Генпрокуора. 

За даними слідства, на початку березня 2022 року керівник підрозділу поліції організував своїх підлеглих для незаконного вилову риби під виглядом поліцейських рейдів із акваторії Кременчуцького водосховища на Кіровоградщині. Їх проводили у робочий час та із використанням заборонених знарядь лову.

Зазначається, що посадовець забезпечив учасників групи службовим авто та моторним човном з лафетом, що знаходилися на зберіганні як речові докази в іншому кримінальному провадженні.

Правоохоронці повідомили, що протиправну діяльність підозрюваних викрили в кінці місяця того ж року. Під час виїзду на водосховище було виявлено підозрюваних на воді та безпосередньо під час незаконного вилову рибу. Вилучено 7 риболовних сіток, рибу у кількості 120 штук, службовий транспортний засіб та моторний човен з лафетом.

Слідство встановило, що після викриття цього факту начальник відділення поліції, бажаючи легалізувати незаконний вилов водних біоресурсів та уникнути відповідальності, заднім числом видав письмове доручення на проведення профілактичного рейду по боротьбі з браконьєрством на ввіреному водосховищі.

За даними правоохоронців, лише за встановлений період заподіяно понад 217 тис грн збитків. Перевіряється їхня причетність до інших правопорушень.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від посад та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, у серпні Офіс Генпрокурора повідомив, що на Київщині колишні поліцейські-борці з наркозлочинністю змінили діяльність на гуртовий продаж наркотиків за кордон. Злочинна група виготовляла промислові об’єми психотропних речовин.

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