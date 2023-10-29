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На Донеччині поліцейські потрапили під артилерійський обстріл. Є постраждалі

Поранення отримали четверо правоохоронців.

На Донеччині поліцейські потрапили під артилерійський обстріл. Є постраждалі
Фото: МВС України

У неділю в Сіверську Донецької області екіпаж поліцейських потрапив під артилерійський обстріл. Четверо правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. 

Під час обстрілу один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції, поліцейські зазнали поранень.

"Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що минулої доби Росія атакувала три населених пункти: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.

Сьогодні вночі ворог випустив 28 авіабомб по Херсонщині. П'ятеро людей постраждали.

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