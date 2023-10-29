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Цієї ночі російські терористи скинули на Херсонщину 28 керованих авіабомб. П'ятеро людей постраждали

Ворог цілився у житлові квартали.

Цієї ночі російські терористи скинули на Херсонщину 28 керованих авіабомб. П'ятеро людей постраждали
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У ніч на неділю російські військові скинули 28 керованих авіабомб на Херсонську область. Про це  повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його  словами, противник здійснив 63 обстріли та  випустив 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"Зафіксовано 28 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; приміщення навчального закладу у Бериславі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", – повідомив Прокудін

Нагадаємо, цієї ночі Повітряні сили України знищили 5 ворожих "Шахедів" та одну крилату ракету.

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