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Уночі Повітряні сили знищили п'ять ворожих "Шахедів"

Дрони були збиті в межах Хмельницької, Запорізької та Миколаївської областей.

Уночі Повітряні сили знищили п'ять ворожих "Шахедів"
Фото: скрин відео

Цієї ночі окупанти атакували територію України п'ятьма ударними безпілотниками типу "Шахед" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), також ворог запустив КАР Х-59  з літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", – повідомили у Військово-повітряних силах.

Зазначається, всі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Фото: Військово-повітряні сили

Впродовж минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.  

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