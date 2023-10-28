Сьогодні російська армія двічі поцілила по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

Ворог спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач.

Потім окупанти вгатили по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі, а також газогони й електромережі.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

“Усюди минулося без загиблих і постраждалих”, − зазначив очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, минулої ночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер".