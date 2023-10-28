Сьогодні російська армія двічі поцілила по Нікопольщині Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив голова ОДА Сергій Лисак.
Ворог спершу вдарив по районному центру. У місті пошкоджені 3 приватні будинки та лінія електропередач.
Потім окупанти вгатили по Червоногригорівській громаді. Там понівечені 10 осель місцевих, 5 господарських споруд, 3 гаражі, а також газогони й електромережі.
“Усюди минулося без загиблих і постраждалих”, − зазначив очільник облдержадміністрації.
Нагадаємо, минулої ночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 3 з 4 російських ракет "Іскандер".