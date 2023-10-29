Під час навчань Іран випробував нові дрони-камікадзе

Безпілотники оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів.

Іран випробував нові дрони-камікадзе Sina та Fateh під час військових навчань під кодовою назвою Eghtedar 1402.

Про це пише Укрінформ з посиланням на IRNA.

Десантно-штурмові підрозділи використовували ці безпілотники для ураження як нерухомих, так і рухомих цілей у радіусі 10 кілометрів.

Безпілотники оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання проти різних цілей у наземних боях.

Ці дрони-камікадзе можуть працювати від 10 до 15 хвилин.

Нагадаємо, у травні Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети дальністю 2000 км, яка може нести боєголовку масою 1500 кг. Ракета має назву Хайбар − відсилання до єврейського замку, захопленого мусульманськими воїнами в перші дні ісламу.