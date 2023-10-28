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Словаччина більше не надаватиме зброю Україні, − новий міністр оборони Каліняк

Братислава має намір змінити умови оборонної угоди з Вашингтоном.

Словаччина більше не надаватиме зброю Україні, − новий міністр оборони Каліняк
Фото: facebook.com/rkalinak

Новий міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна більше не надаватиме зброю Україні.

Про це заявив під час зустрічі з послом США у цій країні Гаутамом Раною, йдеться у соцмережі Facebook.

Також Братислава має намір змінити умови оборонної угоди з Вашингтоном.

“Послу США ми на зустрічі передали позицію словацького уряду – в Україну ми не надсилатимемо нові партії зі словацьких складів зброї та боєприпасів, та оборонний договір необхідно переглянути", – сказав міністр.

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Каліняк зазначив, що словацька зовнішня та оборонна політика зазнала провалу і словаки більше не можуть платити за помилки своїх представників. На його думку, серед найбільших невдач – погано сформульована Угода з США про оборонну співпрацю, укладена у лютому 2022 року.

Нагадаємо, спікер словацького парламенту та лідер другої за величиною керівної партії Петер Пеллегріні вважає, що припинення військової допомоги Україні має вплинути лише на постачання армії, а не на комерційні продажі. Він виступає за те, щоб замовлення, зроблені на комерційній основі, продовжувалися.

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