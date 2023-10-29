Росія готується до нових масованих обстрілів України, – Ігнат

У Збройних силах запевнили, що готові до нових атак.

Російські війська знову готуються до нових масованих обстрілів України, однак Україна готова відбивати атаки ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Адже робота Повітряних сил триває впродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – зазначив Юрій Ігнат.

Також, речник зауважив, що ворог взяв паузу з ракетними атаками, ймовірно, щоб накопичити ракети.

«У них не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора «Іскандери», сьогодні Х-59», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вночі Повітряні сили знищили 5 з 5 ворожих "Шахедів", а також одну ракету типу Х-59.