Росія готується до нових масованих обстрілів України, – Ігнат

Російські війська знову готуються до нових масованих обстрілів України, однак Україна готова відбивати атаки ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Ми не те, що готуємося – ми готові. Адже робота Повітряних сил триває впродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – зазначив Юрій Ігнат.
Також, речник зауважив, що ворог взяв паузу з ракетними атаками, ймовірно, щоб накопичити ракети.
«У них не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора «Іскандери», сьогодні Х-59», – пояснив Ігнат.
Нагадаємо, сьогодні вночі Повітряні сили знищили 5 з 5 ворожих "Шахедів", а також одну ракету типу Х-59.