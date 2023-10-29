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Росія готується до нових масованих обстрілів України, – Ігнат

У Збройних силах запевнили, що готові до нових атак.

Росія готується до нових масованих обстрілів України, – Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Російські війська знову готуються до нових масованих обстрілів України, однак Україна готова відбивати атаки ворога. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми не те, що готуємося – ми готові. Адже робота Повітряних сил триває впродовж всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль», – зазначив Юрій Ігнат.

Також, речник зауважив, що ворог взяв паузу з ракетними атаками, ймовірно, щоб накопичити ракети.

«У них не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора «Іскандери», сьогодні Х-59», – пояснив Ігнат. 

Нагадаємо, сьогодні вночі Повітряні сили знищили 5 з 5 ворожих "Шахедів", а також одну ракету типу Х-59.

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