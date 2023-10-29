Головне за ніч та ранок неділі, 29 жовтня: 5 знищених "шахедів", бомбардування Херсонщини, ракетний удар по Полтавщині

Цієї ночі окупанти атакували територію України п'ятьма ударними безпілотниками типу "Шахед" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф), також ворог запустив КАР Х-59 з літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).

"Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", – повідомили у Військово-повітряних силах.

Зазначається, що всі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби українські військові ліквідували ще 660 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 299 080 одиниць особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч на неділю російські військові скинули 28 керованих авіабомб на Херсонську область, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, противник здійснив 63 обстріли та випустив 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"Зафіксовано 28 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення навчального закладу у Бериславі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", – повідомив Прокудін.

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Зокрема від удару постраждав Миргородський район, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відомо, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по низці військових об'єктів, що належать терористичній організації “Хезболла” в Лівані. Про це йдеться у телеграм-каналі ЦАХАЛу.

Тель-Авів вдарив винищувачами по цілях у відповідь на ракетний обстріл з Лівану минулої доби.

Об’єктами ударів була терористична інфраструктура Хезболли, зокрема військовий комплекс і спостережні пункти.

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