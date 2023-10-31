Макрон закликав створити у ЄС незалежний антикорупційний регулятор

Президент Франції Еммануель Макрон і міністр у справах Євросоюзу Лоуренс Бун закликають інші країни ЄС схвалити план створення незалежного органу-регулятора з повноваженнями перевіряти доходи чиновників.

Про це пише Politico.

На думку французів, такий регулятор буде ефективнішим, ніж “беззубий етичний орган”, який пропонувала створити президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Пропозиція Комісії − це початок, але я думаю, що ми можемо і повинні бути набагато амбіційнішими. Після шоку, спричиненого кількома корупційними скандалами... нам потрібно відновити довіру громадян до їхніх інституцій”, − сказав Бун після скандалу Qatargate.

Politico нагадує, що кілька членів Єврокомісії побували цього року в спонсорованих поїздках, високопосадовець погодився на безплатні рейси від Qatar Airways, поки його команда вела переговори щодо авіаційної угоди з Катаром, а інший чиновник не задекларував розкішний готель на Балі.

У Парижі побоюються, що Брюссель закриває очі на все більшу недовіру та обурення серед європейців щодо корупції в ЄС, чим користуються ультрапартії.

Видання нагадує, що на початку року ЄК попросила Україну запровадити обов’язкове декларування активів, аби переконатися, що її чиновники не заробляють гроші на підробних роботах, але Брюссель не застосовує тих самих стандартів до власних чиновників.

“Нам потрібен незалежний орган із реальними засобами контролю, щоб запобігти новим скандалам”, − сказав Бун. За його словами, регулятор можна створити на кшталт французького Вищого управління з прозорості життя, яке перевіряє банківські рахунки, активи та доходи державних службовців, щоб переконатися у відсутності конфлікту інтересів. Влада також може передавати справи до прокуратури, якщо посадові особи не дотримуються вимог прозорості.

Попри численні скандали, Єврокомісія стверджувала, що незалежний наглядовий орган вимагав би змін у договорі, пропонуючи натомість лише орган з питань етики, який фактично був би місцем координації для установ, які могли б узгодити власні внутрішні правила.

Нагадаємо, у червні Європейська комісія запропонувала створити новий орган з питань етики після “Катаргейту”. Нові правила мали б застосовуватися до понад 1000 посад, включно зі членами правління Європейського центрального банку, суддями Європейського суду та євродепутатами.