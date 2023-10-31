Конфлікти в Україні та на Близькому Сході мають чіткий зв’язок, – Блінкен

У цих війнах деструктивну роль відіграють Іран та Росія.

Сполучені Штати мають забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки війни у цих країнах пов’язані між собою. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті.

"Конфлікти в Україні й на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", – наголосив Блінкен.

За його словами, звичні для РФ канали забезпечення її військових потреб перекриті міжнародними санкціями, однак Росія все частіше звертається за допомогою до Ірану. Це вказує на двосторонній рух, бо Москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

Держсекретар США вважає, що перемога Росії за підтримки Ірану підбадьорить і Москву, і Тегеран. Тому запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю, необхідно схвалити.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні сумою до 150 млн доларів. Він містить ракети GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди.