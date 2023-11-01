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СБУ затримала адвоката, який "переписував" майно морпорту Херсона на баланс "адміністрації Сальдо"

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала адвоката, який "переписував" майно морпорту Херсона на баланс "адміністрації Сальдо"

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився місцевий адвокат, який після захоплення міста підтримав загарбників, а згодом влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Там він став очільником створеного агресором "бюро технічної інвентаризації" (БТІ). За наявними даними, колаборанта призначили на цю "посаду" за особистої протекції гауляйтера Сальдо. Перебуваючи очільником окупаційного «БТІ», фігурант займався "перереєстрацією" майна захопленого на той час Херсонського морського порту на "баланс" окупаційного "Мінтранспорту РФ".

Також він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів. Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів РФ, за що обіцяв російську "зарплату" та лояльне ставлення з боку окупантів.

Після звільнення Херсона фігурант намагався переховуватися від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, у травні Вищий антикорупційний суд конфіскував статки ексмера Херсона (2002-2012), колаборанта Володимира Сальдо. Серед іншого йдеться про зареєстроване в Коростишівському районі ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. ВАКС також конфіскував 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".

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