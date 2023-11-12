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Ворог збільшив кількість авіаударів на Таврійському напрямку, – Тарнавський

Окупанти використовують авіабомби.

Ворог збільшив кількість авіаударів на Таврійському напрямку, – Тарнавський
Фото: EPA/UPG

На Таврійському напрямку окупанти збільшили кількість авіаударів, вони застосовують керовані авіабомби. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб. На Таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів", – повідомив генерал.

Натомість, Сили оборони знищили 572 окупантів на Таврійському напрямку, а також 32 одиниці військової техніки. 

"Знищено чотири склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога. Ще 21 одиницю просійської військової техніки пошкоджено. Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу українські військові знищили 1100 російських окупантів. За добу відбулося 70 бойових зіткнень.

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