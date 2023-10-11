Міноборони працює над тим, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою

Відомство заявило про посилення роботи у цьому напрямку.

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом.

Про це в рамках круглого столу в Military Media Center повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», - сказав він.

Володимир Коваль зазначив, що одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Генерал-майор також додав, що сьогодні у закладах військової освіти реалізується ряд інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах відбиття російської агресії. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін кращих військових практиків, а також вчених для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.

Нагадаємо, Міноборони планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.

Сьогодні, 11 жовтня, у Брюсселі президент України провів зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони США. Зокрема, йшлося про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.