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СБУ, ДБР і Нацпол піймали колишнього посадовця окупаційної тюрми на Херсонщині

Зловмисник намагався сховатися на Вінниччині.

СБУ, ДБР і Нацпол піймали колишнього посадовця окупаційної тюрми на Херсонщині
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрили колишнього посадовця окупаційної тюрми на Херсонщині.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зрадник працював до вторгнення у «Дар’ївській виправній колонії № 10». Після окупації Херсона він перейшов на бік росіян і запропонував свою кандидатуру до лав охоронців ворожих тюрем.

У червні 2022 року зловмисника призначили «молодшим інспектором групи нагляду» у складі «Північної виправної колонії № 90». Зрадник забезпечував охорону камер та «периметра» російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні.

Також затриманий брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території Росії.

Після звільнення Херсона зловмисник утік до Вінниччини, де сподівався «загубитися» серед жителів і так уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ його розшукали і затримали за місцем тимчасового проживання.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру генерал-полковникові РФ Аркадію Гостєву, який створив на тимчасово окупованій частині України мережу російських тюрем під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.

До цього вісім років ув'язнення отримав ексохоронець херсонської катівні за співпрацю з росіянами. 

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