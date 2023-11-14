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Український мультфільм “Мавка” можна подивитись у Аргентині

Мультфільм створений за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки.

Український мультфільм “Мавка” можна подивитись у Аргентині

Мандрівка українського мультфільму “Мавка” країнами Латинської Америки триває.

Про це повідомила пресслужба “Держкіно”.

Анімаційний мультфільм “Мавка”, створений за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки та адаптований під жанр сімейної анімації, став тепер доступним в Аргентині.

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“Якщо ви у Аргентині, поринайте разом в історію Берегині Лісу, сповнену багатовікових таємниць, магії та любові”, - повідомили в Держкіно.

Фото: Держкіно

Як раніше повідомлялось, у кінотеатрах Туреччини розпочався широкий прокат анімаційного українського фільму “Мавка”.

Також український анімований фільм “Мавка” офіційно вийшов у прокат в кінотеатрах Південної Кореї.

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