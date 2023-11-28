Шольц вважає екзистенційно важливим для Європи продовжувати військову підтримку України

Канцлер запевнив, що німецька допомога триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає екзистенційною необхідністю продовжувати військову та фінансову підтримку України. Про це він сказав у промові перед парламентом, пише The Guardian із посилання на дані AFP.

Шольц сказав, що ніхто не хоче уявити, які наслідки матиме перемога Путіна в війні. Він додав, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ця підтримка є екзистенційною необхідністю. Для України, але також і для нас у Європі", – сказав він.

Канцлер зазначив, що Німеччина після США є найбільшим союзником України в питанні забезпечення зброєю.

Нагадаємо, вчора новий спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, що Україна буде серед пріоритетів роботи Конгресу. Він наголосив, що не можна дозволити президенту РФ марширувати по Європі.

Питання виділення Україні нової допомоги залишається відкритим. Адміністрація Джо Байдена наполягає, що допомогу Україні слід ухвалити разом із допомогою Ізраїлю, Тайваню та фінансами для кордону.