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Міністри закордонних справ НАТО збираються сьогодні у Брюсселі вперше з Вільнюса

Поки міністри зустрічаються в Брюсселі, “свідомі чи мимовільні помічники Росії” блокують пакети фінансування та оборони на десятки мільярдів.

Міністри закордонних справ НАТО збираються сьогодні у Брюсселі вперше з Вільнюса
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться сьогодні в Брюсселі на дводенну зустріч, першу після Вільнюського саміту влітку.

Про це пише Politico.

“Попри всі голосні запевнення у непохитній підтримці Києва, правда у тому, що і Брюссель, і Вашингтон намагаються дотримати своє слово на тлі розчарування літнім контрнаступом України та зосередженням уваги лідерів на Близькому Сході”, − зазначає видання.

Politico нагадує, що поки міністри зустрічаються в Брюсселі, “свідомі чи мимовільні помічники Росії” − Угорщина в ЄС і частина Республіканської партії в США − блокують пакети фінансування та оборони на десятки мільярдів.

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За словами низки європейських лідерів, безвихідна ситуація у США означає, що їм доведеться взяти на себе більшу частку витрат, пов’язаних із захистом України. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зараз блокує пакет допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро для допомоги Україні. Він також заблокував транш військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.

Надалі труднощі щодо єдиної підтримки ЄС можуть посилитися лівим популістом Робертом Фіцо у Словаччині та ультраправим популістом Гертом Вілдерсом у Нідерландах, які обидва хочуть припинити підтримку Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде до Брюсселя на перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні очільників МЗС. Одним із завдань візиту є пришвидшення виробництва і постачання зброї та боєприпасів для українських бійців.

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