Блінкен повертає фокус уваги з війни на Близькому Сході до України, – ЗМІ

Блінкен братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що пройде в Брюсселі і буде присвячена, серед іншого, Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен почав повертати увагу до України, НАТО та Західних Балкан після тижнів інтенсивної уваги до війни на Близькому Сході, наводить дані AP The Guardian.

У попередні місяці більшість часу держсекретар приділяв кризі в Газі. Зокрема, він здійснив дві поїздки на Близький Схід.

"Тепер, на тлі ознак того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, термін дії якої закінчується в понеділок, може бути продовжена, Блінкен відлітає до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО", – зазначили журналісти.

У Брюсселі Альянс збирається підтвердити свою підтримку захисту України від вторгнення Росії, вивчити шляхи послаблення напруженості між Косово та Сербією та розглянути підготовку до 75-річчя НАТО наступного року.

Дводенна сесія у вівторок і середу включатиме перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що повний вступ України до Альянсу до завершення війни неможливий. Він додав, що перед вступом Київ має провести низку реформ – їх список НАТО уже невдовзі збирається підготувати і навести.