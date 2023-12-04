ГУР не підтверджує ліквідацію росіян, які стратили беззбройних українських воїнів

Стверджувати, що ліквідували саме тих окупантів, поки не можна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрію Юсов зараз не може підтвердити дані керівника Авдіївської військової адміністрації про ліквідацію окупантів, причетних до ймовірного розстрілу беззбройних українських захисників біля Степового.

Про це Юсов сказав у коментарі в ефірі проєкту Радіо Свобода – "Свобода. Ранок". Він сказав, що зараз важко сказати, кого ліквідували.

"Зараз важко сказати, що тих саме тих. Але ситуація під Авдіївкою і даним конкретно населеним пунктом дуже динамічна. І так, є інформація, це непоодинокі випадки, коли укріплення переходять з рук у руки. Проте стверджувати, що саме тих ліквідовано, ми зараз не можемо. Цей момент треба додатково верифікувати", – сказав він.

Немає, за даними Юсова, і деталей щодо того, представники яких саме підрозділів російської армії могли це вчинити. Представник ГУР назвав таку інформацію "чутливою" і додав, що всі подробиці повідомлять під час розслідування.

Днями аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських військових під Авдіївкою, біля Степового.

Відомо, що ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки окупанти знайшли бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були вимушені здатися через нестачу БК. Росіяни розстріляли обох. У Збройних силах заявили, що відео перевіряють, при цьому зазначили, що російські окупанти щоденно цинічно порушують звичаї ведення війни. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування справи про розстріл двох українських військових окупантами на Донеччині.

Учора очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону заявив, що військові ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли беззбройних українських військових біля Степового. Пізніше Сили оборони взяли штурмом цю позицію та знищили окупантів.