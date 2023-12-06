“Поставляємо, що можемо”: Пісторіус визнав затримки з постачанням зброї в Україну, але запевнив, що потужності буде збільшено

Борис Пісторіус повідомив, що німецька оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може". Він зауважив, що для цього потрібен час.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав затримки з постачанням зброї в Україну, але запевнив, що потужності буде збільшено якнайшвидше, пише DW.

"Зараз ми маємо проблему: добре відомо, що оборонна промисловість не може забезпечити постачання у певних областях так швидко, як це необхідно", - сказав він у програмі Heute Journal німецького суспільно-правового телеканалу ZDF у вівторок, 5 грудня.

За словами Пісторіуса, це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони. Проте оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", наголосив міністр.

"Це питання темпу, а на темп не можна нескінченно впливати", - зазначив він, додавши, що потрібен час, щоб відкрити завод та створити необхідні запаси боєприпасів та вибухових речовин, щоб потім мати можливість виробляти швидко та безперебійно.

Як приклад, глава Міноборони ФРН навів виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке Німеччині довелося відновити. Хоча це було зроблено відносно швидко, однак на це пішло шість місяців, зазначив Пісторіус.

"Ми говоримо про терміни, які можна прискорити, але не можна повністю скасувати", - сказав міністр.

Він нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником озброєнь до України.

"Ми постачаємо те, що можемо", - заявив Пісторіус.