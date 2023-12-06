“Поставляємо, що можемо”: Пісторіус визнав затримки з постачанням зброї в Україну, але запевнив, що потужності буде збільшено

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав затримки з постачанням зброї в Україну, але запевнив, що потужності буде збільшено якнайшвидше, пише DW.
"Зараз ми маємо проблему: добре відомо, що оборонна промисловість не може забезпечити постачання у певних областях так швидко, як це необхідно", - сказав він у програмі Heute Journal німецького суспільно-правового телеканалу ZDF у вівторок, 5 грудня.
За словами Пісторіуса, це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони. Проте оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", наголосив міністр.
"Це питання темпу, а на темп не можна нескінченно впливати", - зазначив він, додавши, що потрібен час, щоб відкрити завод та створити необхідні запаси боєприпасів та вибухових речовин, щоб потім мати можливість виробляти швидко та безперебійно.
Як приклад, глава Міноборони ФРН навів виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке Німеччині довелося відновити. Хоча це було зроблено відносно швидко, однак на це пішло шість місяців, зазначив Пісторіус.
"Ми говоримо про терміни, які можна прискорити, але не можна повністю скасувати", - сказав міністр.
Він нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником озброєнь до України.
"Ми постачаємо те, що можемо", - заявив Пісторіус.
- Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро. Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.
- Також оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- У своєму останньому пакеті допомоги Німеччини передала Україні снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.