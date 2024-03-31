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Бучанську громаду Київщини відвідали Зеленський, Стефанчук, Шмигаль, Умєров, Сирський, Малюк

Військові отримали державні нагороди.

Бучанську громаду Київщини відвідали Зеленський, Стефанчук, Шмигаль, Умєров, Сирський, Малюк
Військово-політичне керівництво держави у Бучанській громаді 31 березня 2024 року
Фото: ОПУ

У другу річницю звільнення Київської області від російських окупантів до Бучанської громади на Київщині прибуло військово-політичне керівництво держави.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Відбулося підняття Державного прапора України на флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади. На захід прибули Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки Василь Малюк.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, чиї життя забрали російські загарбники.

Підняття прапора України біля Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади на Київщині
Фото: ОПУ
Підняття прапора України біля Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади на Київщині

Зеленський вручив почесні відзнаки «Місто – герой України» міському голові Ірпеня Олександру Маркушину та начальнику Гостомельської селищної військової адміністрації Сергію Смалю,а також вручив почесні відзнаки міст – героїв України та державні нагороди військовослужбовцям.

Українські захисники отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, «За мужність» II та IIІ ступенів, медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «За врятоване життя».

  • Як відомо, Зеленський своїм указом від 6 березня 2022 року запровадив почесну відзнаку «Місто – герой України». 24 березня того ж року звання міст-героїв присвїли Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. Відзнаку також надано містам Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.
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