​Окупанти посилили аеророзвідку на півдні. За добу зафіксовано понад 200 розвідувальних дронів

Ворог здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку та два штурми на лівобережжі Дніпра.

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що ворог здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 3 в районі Роботиного, та 2 в районі Старомайорського.

На лівобережжі Дніпра ворог провів 2 штурми. Традиційно без залучення бронетехніки й зі значними втратами відійшов на свої вихідні позиції.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій. Зі зміною погоди окупанти посилили аеророзвідку – понад 200 розвіддронів за добу зафіксовано в операційній зоні. Продовжуються артилерійські обстріли, масово застосовуються ударні дрони різних модифікацій, в тому числі та зі скидом осколкових боєприпасів. На Оріхівському напрямку ворог застосовує й авіацію", - йдеться в повідомленні.