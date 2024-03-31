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Росія застосовує комбіновану атаку на Україну, щоб виснажити ППО, — Гуменюк

По Херсонщині ворог скерував балістику, в Одеській області дрони атакували енергооб'єкт. 

Росія застосовує комбіновану атаку на Україну, щоб виснажити ППО, — Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Уночі 31 березня російські війська застосували комбіновану атаку проти України. Ворог використав дрони і ракети різного типу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали й ворожі удари ракетами. Зокрема, по Херсонській області ворог спрямував балістичну ракету типу "Іскандер-М", а з літаків тактичної авіації — керовану авіаційну ракету Х-59", — зазначила речниця.

Дронова атака ворога була зосереджена на Одеській області. 

"Ворог комбінує атаки дронові, балістичні й з використанням ракети авіаційного базування і намагається виснажити системи ППО і здобути будь-які перемоги у комбінований спосіб", — додала Гуменюк.

  • Російські війська в ніч на 31 березня атакували південь України "шахедами" і ракетами. В Одеській області сили ППО збили 8 ворожих безпілотників. На Херсонщині під часатаки росіяни застосували й балістику і керовану авіаційну ракету.
  • Також ворог спрямував ракети на захід України. У Львівській області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Загинув чоловік.
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