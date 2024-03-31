Росія застосовує комбіновану атаку на Україну, щоб виснажити ППО, — Гуменюк

По Херсонщині ворог скерував балістику, в Одеській області дрони атакували енергооб'єкт.

Уночі 31 березня російські війська застосували комбіновану атаку проти України. Ворог використав дрони і ракети різного типу.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали й ворожі удари ракетами. Зокрема, по Херсонській області ворог спрямував балістичну ракету типу "Іскандер-М", а з літаків тактичної авіації — керовану авіаційну ракету Х-59", — зазначила речниця.

Дронова атака ворога була зосереджена на Одеській області.

"Ворог комбінує атаки дронові, балістичні й з використанням ракети авіаційного базування і намагається виснажити системи ППО і здобути будь-які перемоги у комбінований спосіб", — додала Гуменюк.