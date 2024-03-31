В Одеській області внаслідок падіння уламків "шахеда" горів енергооб'єкт

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Російські війська в ніч на 31 березня атакували південь України "шахедами" і ракетами. В Одеській області сили ППО збили 8 ворожих безпілотників, через падіння уламків дрона виникла пожежа на енергооб'єкті.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", — ідеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони 2 години боролися із ворожими безпілотниками. В результаті роботи ППО, всі 8 дронів вдалось збити.

"Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", — повідомили у силах оборони.

На Херсонщині під час дронової атаки росіяни застосували й балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали.

Українські військові знищили 9 з 11 "шахедів" та 9 з 14 крилатих ракет у ніч на 31 березня. Росія уночі атакувала ракетами західну Україну.