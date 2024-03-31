У Харкові вперше з 22 березня не застосовують обмеження електроенергії

Харківська область залишилася єдиною, в якій аварійні відключення діяли станом на 30 березня.

У Харкові наразі немає обмежень електроенергії, вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що обмеження у Харкові не застосовуються.

Харківська область залишилася єдиною, в якій аварійні відключення діяли станом на 30 березня.

Аварійні відключення застосовують в Одеській області, після нічного обстрілу. Як зазначають у ДТЕК, після обстрілу в ніч на 31 березня, було знеструмлено 170 тис осель, наразі мешканці Одеси переважно зі світлом, знеструмленими залишаються приблизно 10 тис осель. В місті зупинили роботу електротранспорту.

31 березня ворог також атакував газовий обʼєкт на Львівщині, за попередніми даними, загинула одна людин.