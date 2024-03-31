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У Харкові вперше з 22 березня не застосовують обмеження електроенергії

Харківська область залишилася єдиною, в якій аварійні відключення діяли станом на 30 березня.

У Харкові вперше з 22 березня не застосовують обмеження електроенергії
Фото: Хмельницькобленерго

У Харкові наразі немає обмежень електроенергії, вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що обмеження у Харкові не застосовуються.

Харківська область залишилася єдиною, в якій аварійні відключення діяли станом на 30 березня.

Аварійні відключення застосовують в Одеській області, після нічного обстрілу. Як зазначають у ДТЕК, після обстрілу в ніч на 31 березня, було знеструмлено 170 тис осель, наразі мешканці Одеси переважно зі світлом, знеструмленими залишаються приблизно 10 тис осель. В місті зупинили роботу електротранспорту.

31 березня ворог також атакував газовий обʼєкт на Львівщині, за попередніми даними, загинула одна людин.

  • 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
  • А вже 25 брезня в місті вдалося запустити метро.

 

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