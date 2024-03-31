Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаСуспільствоЖиття

Харків повертається до погодинних відключень електрики

Ситуація залежатиме від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак росіян.

Харків повертається до погодинних відключень електрики
Фото: Міненерго

У Харкові знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"У Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання", - йдеться в повідомленні.

Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак.

"Енергетики працюють 24/7, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом", - наголосили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що в Харкові не було обмежень електрики вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.

  • 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
  • 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
  • 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
  • А вже 25 брезня в місті вдалося запустити метро.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies