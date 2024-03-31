Харків повертається до погодинних відключень електрики

У Харкові знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"У Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання", - йдеться в повідомленні.

Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак.

"Енергетики працюють 24/7, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом", - наголосили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що в Харкові не було обмежень електрики вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.