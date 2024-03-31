Харків повертається до погодинних відключень електрики

У Харкові знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"У Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання", - йдеться в повідомленні.
Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак.
"Енергетики працюють 24/7, аби харків’яни та всі українці були зі світлом та теплом", - наголосили в Міненерго.
Раніше повідомлялося, що в Харкові не було обмежень електрики вперше з 22 березня, коли енергетична інфраструктура міста значно постраждала від російських обстрілів.
- 22 березня в результаті російської атаки була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
- 23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.
- 24 березня запровадили погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.
- А вже 25 брезня в місті вдалося запустити метро.