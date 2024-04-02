Генштаб ЗСУ: На Новопавлівському напрямку росіяни 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Протягом доби на фронті зафіксували 62 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетні та 43 авіаційні удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, протитанковому засобу та реактивній системі залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 2 квітня така: