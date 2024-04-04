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У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл

Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти країни.

У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл
Українські діти на навчанні в Польщі (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

З 1 вересня 2024 року всі українські діти, які зараз через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

Про це повідомила заступниця міністра освіти Йоанна Муха, передає "Радіо Свобода".

За її словами, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені місцевою системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", - зазначила Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України - для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.

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