Уночі сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 20

Сьогодні вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 11 ударних дронів.

Щонайменше 15 безпілотників ворог випустив по Харкову та області. частину із них збили сили ППО. Однак, на жаль, в результаті атаки загинули чотири людини, медичну допомогу надали 12 постраждалим. Є руйнування.

Загалом у березні сили ППО знищили 326 російських розвідувальних та ударних дронів.