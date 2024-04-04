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Євросоюз за минулий рік депортував понад 7 тисяч росіян

Найбільше приписів з вимогою залишити терориторію для громадян РФ видали в Німеччині.

Євросоюз за минулий рік депортував понад 7 тисяч росіян
Фото: Scanpix

У 2023 році країни Євросоюзу вислали зі своєї території понад 7 тисяч росіян. Йдеться про ті випадки, коли громадяни РФ незаконно потрапили на територію країн блоку або ж заїхали легально, але потім порушили правила перебування.

Як пише Укрінформ, лідером за кількістю депортованих росіян стала Німеччина. Там минулоріч видали понад 2 тисячі таких приписів. Порівняно з 2022 роком, кількість депортацій зросла на 154%.

Друге місце посідає Франція, яка вислала 1115 громадян РФ. Цікаво, що цей показник менший, ніж у 2021 році, ще до початку повномасштабної війни в Україні.

До десятки країн, які найчастіше позбуваються росіян-нелегалів, також входять Фінляндія, Польща, Швеція, Литва, Хорватія, Австрія, Нідерланди та Естонія.

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