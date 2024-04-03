Столтенберг вважає, що зможе домовитися з Угорщиною про підтримку України з боку НАТО

Генсек Альянсу вважає, що НАТО ніщо не забороняє згідно з міжнародним правом допомагати Україні втілювати її право на самооборону.

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу можуть знадобитися тижні, щоб знайти консенсус із Угорщиною в питанні посилення підтримки України.

Про це Столтенберг сказав 3 квітня за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Тепер, коли ми розпочали планування, я певен, що ми також відповісти на порушені Угорщиною занепокоєння й знайти спосіб, у який ми досягнемо консенсусу протягом тижнів", – сказав Столтенберг.

Перед цим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна не буде підтримувати пропозиції, які перетворюють НАТО на "наступальний Альянс".

Столтенберг натомість заперечив, що НАТО – це оборонний альянс, і він "не був і не буде стороною конфлікту в Україні". Попри це НАТО ніщо не забороняє згідно з міжнародним правом допомагати Україні втілювати її право на самооборону.

"Ми не обговорюємо військової присутності НАТО в Україні. Ми обговорюємо, як можемо координувати й надсилати допомогу з-за меж України, як це роблять союзники", – сказав Столтенберг.

Він додав, що має "хороший діалог" із Сійярто, а за останній тиждень двічі говорив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.