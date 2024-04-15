​Енергетики повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів

Енергетики за тиждень повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Енергетики ДТЕК повернули світло для понад 25 тисяч родин після обстрілів", – йдеться у повідомленні компанії.
Там також зазначили, що за тиждень, з 8 по 15 квітня вдалося відновити електропостачання для:
- 6,7 тисяч родин на Дніпропетровщині
- 18,7 тисяч родин Донеччини, де не вщухають обстріли.
"Продовжуємо робити все можливе, щоб зміцнювати енергетичну безпеку України", – додали у ДТЕК.
- Російські обстріли 22 березня були спрямовані на дві частини української енергосистеми, унаслідок чого вона зазнала великих втрат. Росія била по 2 частинах енергосистеми, і ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго", зокрема, трансформатори.
- На початку квітня ДТЕК показала, який вигляд має одна з її електростанцій, яку обстріляли росіяни. У компанії повідомили, що 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено, тому ситуація надзвичайно важка.