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​Енергетики повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів

Найбільше абонентів підключили на Донеччині.

​Енергетики повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів
Відновлення електропостачання. Фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Енергетики за тиждень повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК повернули світло для понад  25 тисяч родин після обстрілів", – йдеться у повідомленні компанії. 

Там також зазначили, що за тиждень, з 8 по 15 квітня вдалося відновити електропостачання для:

  • 6,7 тисяч родин на Дніпропетровщині
  • 18,7 тисяч родин Донеччини, де не вщухають обстріли.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб зміцнювати енергетичну безпеку України", – додали у ДТЕК. 

  • Російські обстріли 22 березня були спрямовані на дві частини української енергосистеми, унаслідок чого вона зазнала великих втрат. Росія била по 2 частинах енергосистеми, і ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Ворог дуже багато влучив у так звані мережеві вузли НЕК "Укренерго", зокрема, трансформатори.
  • На початку квітня ДТЕК показала, який вигляд має одна з її електростанцій, яку обстріляли росіяни. У компанії повідомили, що 5 з 6 наших ТЕС серйозно пошкоджено, тому ситуація надзвичайно важка.
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