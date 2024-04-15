​Енергетики повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів

Енергетики за тиждень повернули електропостачання для понад 25 тисяч родин після обстрілів.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК повернули світло для понад 25 тисяч родин після обстрілів", – йдеться у повідомленні компанії.

Там також зазначили, що за тиждень, з 8 по 15 квітня вдалося відновити електропостачання для:

6,7 тисяч родин на Дніпропетровщині

18,7 тисяч родин Донеччини, де не вщухають обстріли.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб зміцнювати енергетичну безпеку України", – додали у ДТЕК.