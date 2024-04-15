Окупаційному муфтію мусульман Криму заочно присудили 12 років за ґратами

Він агітував підтримувати "руській мір", також засуджував кримських татар, які не підтримували окупацію та виїхали.

До 12 років позбавлення волі заочно засудили Голову Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя, який підтримував окупацію півострова та засуджував криських татар, які виїхали.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії Голову Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополя визнано винним у колабораційній діяльності та визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)", – зазначили прокурори.

У суді довели, що у 2022 році муфтій, займаючи активну проросійську позицію, публічно закликав кримськотатарське населення півострова до підтримки дій ворога, апелюючи до "перспективного бачення його майбутнього у складі Росії".

Також він виступав у пропагандистських медіа і виправдовував окупацію, транслював ідеї "руського міру" та позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ на території України.

"У публічному виступі муфтій закликав аудиторію до «необхідності прояву поваги до російської мови та культури заради балансу міжконфесійних та міжнаціональних відносин», а також толерантного ставлення до російської релігійної конфесії", – додали в Офісі генпрокурора. Крім того у прямому етері пропагандистського медіахолдингу "Телерадіокомпанія "Крим" він заявив про утиски кримських татар українською владою та публічно засудив представників кримськотатарського народу, які виступають проти окупації та вимушено залишили півострів.

"За активну участь у «воз’єднанні Криму з росією» засуджений був нагороджений так званими медаллю «За доблестный труд» та орденом «За верность долгу»", – зазначили у прокуратурі.

Його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У лютому цього року муфтієві оголосили про підозру. Наразі муфтій перебуває у тимчасово окупованому Криму. В СБУ додали, що проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.