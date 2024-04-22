Ремонт між станціями київського метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" виконуватимуть без зупинки руху поїздів, - КМДА

Жодних змін у роботі станцій метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі не планують. Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Остаточні проєктні рішення визначать після державної експертизи.

"Станції метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю. Наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги", - зазначили в КМДА.

КП "Київський метрополітен" завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро.