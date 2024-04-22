Військові з FPV-групи "Регбісти" розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку, про нові російські нічні FPV-дрони та показали “секретну” лабораторію ЗСУ, де вони виготовляють снаряди для окупантів. Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український Свідок".

"Працювати невдало тут неможливо, — розповідає "Регбіст". — Ворог атакує з трьох сторін, а позаду тебе — тільки домівка. Цілей багато: броня, техніка, квадроцикли, штурмовики. Є все, щоб побити власні рекорди ураження противника".

Його побратим із позивним “Лайт” додає, що росіяни добре окопалися. “Вони мають багатоешелонну оборону, — каже боєць. — Російські бліндажі залиті бетоном. Їх будують цілодобово. Ми дивуємося, чому не зробили те саме на запорізькому або донецькому напрямках, а потім читаємо у новинах, що втратили одне село, потім інше”.

Чи можемо ми просунутись на цьому напрямку? Хлопці кажуть, що це буде дуже важко. “Просуватись там, де заміновано кожен другий метр — це задача, для вирішення якої потрібні якісь розумні шляхи, — каже “Регбіст”. — Можливо, треба залучати авіацію. Але пройти по мінах пішки не вийде”.

Хлопці розповідають, що росіяни вміють не тільки якісно зводити оборонні лінії, а й вцілому добре вміють воювати. “Бувають і “м’ясні штурми”, але ворог нерідко атакує розумно, підбираючи час та погодні умови, — каже “Регбіст”. — Я не можу сказати, що ними керує якийсь ******. Вони роблять “укол” бронею, потім дивують тим, що заїжджають на наші позиції… на квадроциклах. Доїжджають аж до тилових посадок і вскривають наші позиції. Крім того, у них з’явились нічні FPV-дрони”.

З приводу потенційної втрати Роботиного бійці кажуть: “Ситуація складна, але оборону тримати вдається в першу чергу завдяки героїзму піхотинців та розвідників з передових позицій. Бувають такі дні, коли росіяни заходять великими групами. Тому все залежатиме від масованості їхніх штурмів”.

Як відомо, ЗСУ звільнили Роботине під час літнього контрнаступу 2023 року