Підрив гранат у сільраді Закарпатської області: депутат готувався до теракту заздалегідь

Справу щодо підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради спрямували до суду.

Слідство встановило, що депутат 15 грудня підірвав три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Дії кваліфіковані за статтями про вчинення теракту, який призвів до загибелі, та незаконного поводження з вибуховими пристроями, повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

"За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши «бажаного» результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради", – повідомили в СБУ.

В Офісі генпрокурора уточнили, що того дня сільрада обирала секретаря і розглядала бюджет на наступний рік та умови зарплати голови сільради.

"Встановлено, що до цього він готувався заздалегідь – пошуком гранат займався протягом кількох місяців та придбав їх у невстановленої особи. Дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1 протягом певного часу чоловік зберігав за місцем свого проживання у с. Кушниця", – йдеться у повідомленні.

Від підриву гранат постраждало понад 20 депутатів сільради, двоє загинуло. Один чоловік помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу".