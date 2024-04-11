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Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет

У Середземному морі знаходяться 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Російська Федерація вивела у Чорне море носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. У Азовському морі раетоносії відсутні.

Про таке повідомляють у Військово-морських силах.

Зазначаєтсья, що у Середземному морі присутні 4 ворожі кораблі, серед яких 3 носіЇ крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Фото: ВМС

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 16 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 12 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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