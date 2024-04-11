Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БПЛА та "Кинджалами" (оновлено)

Командування Повітряних Сил повідомило, що стратегічні бомбардувальники росіян Ту-95МС здійснили пускові маневри. Згідно з уточненими даними, у повітрі перебували 9 бортів. Оголошена загроза крилатих ракет.

Також станом на 4 годину ранку за Києвом триває атака окупантів з використанням ударних безпілотників у багатьох регіонах України. Усі "шахеди", відповідно до інформації від Повітряних Сил, тримають курс на захід.

Оновлення 4:43 : "шахеди" у південному передмісті Києва, повідомляють про роботу сил ППО.

Оновлення 4:58 : перші ракети у повітряному просторі України, напрямок на Миргород Полтавської області.

Оновлення 5:04 : балістична загроза для Харкова, крилаті ракети з Чернігівської області південно-західним курсом.

Оновлення 5:13 : крилаті ракети на північ від Києва. Харків під масованим балістичним обстрілом.

Оновлення 5:19 : курс ракет на Київщині західний. Нова група через Сумщину в бік Полтавщини.

Оновлення 5:32 : крилаті ракети на Чернігівщині та Житомирщині, атаку "шахедів" відбито.

Оновлення 5:44 : Повітряні Сили повідомили про зліт 3 літаків МіГ-31К, є загроза "Кинджалів". У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, окупанти цілили у енергетичні об'єкти, метро в найближчі години не працюватиме.

Оновлення 5:50 : крилаті ракети у західних областях, курс на Львівщину.

Оновлення 5:57 : у повітрі 4 МіГ-31К, повідомляється про пуски "Кинджалів" в бік західних областей.

Оновлення 6:04 : "Кинджали" і крилаті ракети в бік Стрия Львівської області.

Оновлення 6:49 : відбій загрози.