​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БПЛА та "Кинджалами" (оновлено)

Повітряні Сили повідомили про пускові маневри стратегічної авіації ворога.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БПЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Фото: alerts.in.ua

Командування Повітряних Сил повідомило, що стратегічні бомбардувальники росіян Ту-95МС здійснили пускові маневри. Згідно з уточненими даними, у повітрі перебували 9 бортів. Оголошена загроза крилатих ракет. 

Також станом на 4 годину ранку за Києвом триває атака окупантів з використанням ударних безпілотників у багатьох регіонах України. Усі "шахеди", відповідно до інформації від Повітряних Сил, тримають курс на захід.

Оновлення 4:43 : "шахеди" у південному передмісті Києва, повідомляють про роботу сил ППО.

Оновлення 4:58 : перші ракети у повітряному просторі України, напрямок на Миргород Полтавської області.

Оновлення 5:04 : балістична загроза для Харкова, крилаті ракети з Чернігівської області південно-західним курсом.

Оновлення 5:13 : крилаті ракети на північ від Києва. Харків під масованим балістичним обстрілом.

Оновлення 5:19 : курс ракет на Київщині західний. Нова група через Сумщину в бік Полтавщини.

Оновлення 5:32 : крилаті ракети на Чернігівщині та Житомирщині, атаку "шахедів" відбито.

Оновлення 5:44 : Повітряні Сили повідомили про зліт 3 літаків МіГ-31К, є загроза "Кинджалів". У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, окупанти цілили у енергетичні об'єкти, метро в найближчі години не працюватиме.

Оновлення 5:50 : крилаті ракети у західних областях, курс на Львівщину.

Оновлення 5:57 : у повітрі 4 МіГ-31К, повідомляється про пуски "Кинджалів" в бік західних областей.

Оновлення 6:04 : "Кинджали" і крилаті ракети в бік Стрия Львівської області.

Оновлення 6:49 : відбій загрози.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies