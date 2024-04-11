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Повітряні Сили: 7 бомбардувальників Ту-95 злетіли з "Оленьї"

О 3:40 літаки можуть вийти на пускові рубежі для атаки України крилатими ракетами.

Повітряні Сили: 7 бомбардувальників Ту-95 злетіли з "Оленьї"
Ту-95МС

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у РФ зафіксовано зліт 7 бортів стратегічної авіації.

Літаки Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья" Мурманської області та рухаються в напрямку пускових рубежів.

Орієнтовний час атаки крилатими ракетами - 3:40 за Києвом. Можливе оголошення масштабної повітряної тривоги. Про ймовірне входження ракет до повітряного простору України у Повітряних Силах повідомлять додатково.

Також станом на 1:20 триває загроза застосування ударних безпілотників у південних та центральних областях.

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