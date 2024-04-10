Мешканця Харкова підозрюють у виправдовуванні російської агресії

Чоловік представляв збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт.

Слідчі поліції повідомили харків’янину про підозру у виправдовуванні російської агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З червня 2022 року по теперішній час 35-річний чоловік систематично поширював у різних загальнодоступних пабліках інформацію щодо виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чоловік представляв збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт. Також він у своїх дописах визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.