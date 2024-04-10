У окупованій Запорізькій області триває масштабний грабіж майна українців, - Федоров

За перші дні квітня окупанти визнали безхазяйними 60 квартир та будинків у тимчасово окупованому Мелітополі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відбувається масштабний грабіж майна українців.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, за перші дні квітня окупанти визнали безхазяйними 60 квартир та будинків у тимчасово окупованому Мелітополі.

“Щоб довести своє право на своє ж майно, мелітопольцям потрібно прибути в окупацію з правовстановлюючими документами та мати при собі паспорт РФ”, - написав Федоров, і додав, що Росія робить усе можливе, щоб якомога більше людей не пустити на ТОТ.

При цьому окупанти не приймають довіреності на операції з нерухомістю, крім тих, що оформлені між громадянами РФ на території Росії.

Федоров зауважив, що згідно з заявами окупантів, оформлення нерухомості за російським законодавством буде тривати до 2028 року.

Втім, місцеві колаборанти пришвидшують так звану інвентаризацію, щоб “віджати якомога більше майна у власників, що виїхали”.