Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога

Фото: bastion.tv Marder 1A3 десантно-штурмових військ Збройних сил України БМПдесантно-штурмових військ Збройних сил України

У попередніх пакетах також були бронемашини. Частину придбали на ринку і відремонтували, частина — з наявності Бундесверу.

Тепер у розпорядженні Сил оборони буде приблизно 130 «куниць». Є дані про безповоротні втрати чотирьох з них, ще шість потрапили на фото й відео як пошкоджені, поламані й залишені — що з ними, наразі незрозуміло.

Але більшість готові до бою. Німеччина значно посилює Сили оборони: 120 БМП — це чотири батальйонні комплекти.

Стратегічне постачання для механізованих частин — по суті, дві бригади змішаного складу з двома важкими батальйонами і чотирма батальйонами на БТР М-113 з тих, що ремонтує Німеччина, взявши з наявності Данії.

Це якщо формувати тільки з гусеничною технікою, а можна комбінувати з колісною — такі бригади є в багатьох країнах.

Загалом, Marder-1А3 — чудова модернізація, з лазерними далекомірами, комплектами навісної броні, тепловізором і нічним каналом у навідника, дублювальною системою прицілювання в командира, гарною цифровою рацією та ПТРК другого покоління Milan.

Фото: Werner Willmann/вікіпедія Мардер 1А3 з броненакладками по периметру, комплекс озброєння — гармата Rh202, ПТРК Milan й оптичні приціли Баштаз броненакладками по периметру, комплекс озброєння — гармата, ПТРКй оптичні приціли

Підкаліберні 20 мм снаряди можуть пробивати в борт танки, а Milan здатен узяти в лоб на ТВД усе, крім найсучасніших машин, — усілякі Т80БВ, Т-62 і Т-55 з трави страждатимуть.

У будь-якому разі противник ставить на «урали» корабельні бомбомети, використовує китайські гольфкари, переробляє МТЛБ і кидає в бій штучні прототипи не від хорошого життя.

Багато хто зневірився після падіння Авдіївки та виходу противника до околиці Красногорівки, але стратегічно ці населені пункти були втрачені як центри логістики та виробництва в той момент, коли почалася облога — той самий АКХЗ фізично евакуювали 7 листопада 2023 року.

Там не виробляють ні бронемашин, ні пайків, ні розчинів для інфузій і перев'язувальних засобів, ні боєприпасів, а люди після місяців боїв здебільшого евакуйовані.

Так, евакуація призведе до страждань мирного населення та зростання бідності, але на армію це швидко не вплине.

Фото: EPA/UPG Rheinmetall працює над модернізацією німецької бойової машини піхоти Marder, Унтерлюс, Німеччина, 6 червня 2023 року. Працівникпрацює над модернізацією німецької бойової машини піхоти, Унтерлюс, Німеччина, 6 червня 2023 року.

Таргетувати виробництво для нас у країнах ЄС вони не можуть. Дзеркальна ситуація з ДНР і ЛНР — хоч би які Горлівки ми не взяли в напівоточення, але на здатність вести війну проксі РФ вплинути ми не могли.

Затяжна війна на виснаження як вона є.

З приводу того, що Німеччина шукає по світу додаткові батареї Patriot. Це лише здається дивним. Бо реекспортують країни нерідко.

Коли в когось війна, а в інших її не намічається, саме час робити гроші. Наприклад, у Йорданії батареї саме з колишньої наявності Німеччини.

Якщо нам потрібні саме РАС-3 (у йорданців попередня ітерація), то німці здатні модернізувати їх на своїх потужностях, тим більше, що європейський підрозділ корпорації Rayteon готується випускати до 2027 року і ракети, і пускові установки. Плюс освоїли локалізацію ПУ в Польщі. Узяти для модернізації батареї та передати з наявності ЄС теж реально.

ЄС має головне — кошти й коаліцію з десятків країн. Кожна здатна за рахунок власних ресурсів шукати озброєння на вторинному ринку.

Фото: EPA/UPG Patriot під час навчань протиповітряної оборони на авіабазі Сауляй, Литва, 20 липня 2017 р. Дві пускові установки зенітно-ракетних системпід час навчань протиповітряної оборони на авіабазі Сауляй, Литва, 20 липня 2017 р.

У держав Заходу й монархій Затоки — понад 140 батарей Patriot. Щось знайдеться обов'язково.

З украй необхідного нам у попередніх пакетах були гусеничні бронетранспортери Warthog — дев'ять у вигляді КШМ і п'ять у вигляді ремонтно-евакуаційних машин.

Ці верткі, рухливі, із запасом 400 км ходу, пливучі й вантажопідіймальні (6.3 тонни) апарати використовують і як носіїв ПТРК і автоматичних гранатометів, і як ядро взводу ППО, і як БТР на 12 бійців.

Але німці явно роблять акцент на управлінні, логістиці, а також на інженерно-саперному оснащенні.

У найсвіжішому пакеті допомоги — дві інженерні машини Wisent 1, 11 мобільних систем розмінування, три мінні трали. У попередньому пакеті — 10 мінних тралів, шість інженерних машин Wisent 1 з вбудованим відвалом для розмінування, ремонтно-евакуаційна машина.

У принципі, той самий Warthog може слугувати носієм міномета, але підвезення боєкомплекту, евакуація підбитої техніки в тил, санітарна евакуація та управління впливатимуть дужче, ніж півтора десятка вогневих точок.

Фото: EPA/UPG Wisent 1 на базі у Фленсбурзі, Німеччина, 20 червня 2023 р. Машина розмінуванняна базі у Фленсбурзі, Німеччина, 20 червня 2023 р.

70 станкових 40 мм гранатометів і 2056 одноразових 90 мм гранатометів Matador — важка піхотна зброя «останнього кілометра». Оскільки вже не перша і не друга російська колона з батальйоном на марші доїжджають до позицій Сил оборони просто дорогою, незважаючи на ураження дронами й артилерійським вогнем, це не буде зайвим.

40 мм гранатомети НАТО мають боєприпаси, які здатні пробивати в лоб російські БМП і БТР. При цьому в доктрині вони займають нішу між кулеметом і протитанковим гранатометом, дозволяють створити «потік вогню» по піхоті, котра спішується, і одночасно вивести з ладу легку техніку.

Matador може пробивати 500 мм броні, одночасно працюючи проти укріплених будівель і піхоти, бо має дворежимну боєголовку.

Фото: тг-канал Брати по зброї Matador на службі ЗСУ Гранатометна службі ЗСУ

Так само в останніх пакетах були 30 БпЛА Vector, 60 RQ-35 Heidrun, системи РЕБ і 140 аналізаторів сигналу, що попереджають про дрони. Німці передають дрони-розвідники. Камікадзе вони до війни не виготовляли. І кожна країна постачає те, в чому традиційно сильна. Німці — в розвідувально-ударних комплексах, зв'язці своїх САУ з очима в небі.

Німеччина підтримує Україну у війні та планомірно нарощує виробництво боєприпасів (ще шість тисяч 155 мм снарядів), передає тризначне число БМП, постачає дефіцитні ракеті до ППО та важке піхотне озброєння, очі й засоби боротьби з ворожими пташками. Це неоціненна допомога зараз, поки США загрузли у внутрішньополітичній боротьбі.