На Прикарпатті демонтували радянський пам'ятник

У Івано-Франківській області демонтували радянську гармату у с.Незвисько Городенківської громади.

Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного Музею визвольної боротьби ім. Бандери, історик Ярослав Коретчук.

“Цей, так званий "пам'ятник визволенню" був не чим іншим, як об'єктом окупації України сталінським режимом і підлягав під дію Закону України "Про засудження націонал-соціалистичного та комуністичного тоталітарних режимів", - написав Коретчук.

Він уточнив, що гармата перебуватиме на збереженні в Музеї визвольної боротьби ім. Бандери, оскільки музейні заклади мають право зберігати пам'ятки тоталітарних режимів.

Гармата стане частинкої експозиції про УПА, оскільки НКВД з 1944 р. по 1956 р. захопило в УПА 57 гармат.

Ярослав Коретчук запевнив, що жодної гривні державних коштів не витрачено, оскільки демонтаж провели за приватні кошти.