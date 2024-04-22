Столична влада побоюється, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним

Столична влада не погоджується з рішенням Мінкультури щодо демонтажу колишньої Арки дружби народів.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона наголосила, що столична влада в 2022 році перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідну облікову документацію передали у Мінкультури. Попри це міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти природоохоронний статус з памʼятки.

Соловйова зазначила, що КМДА і Департамент охорони культурної спадщини не погоджуються з рішенням демантувати Арку.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка знаходиться поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", - розповіла Соловйова.

Вона додала, що певні обʼєкти Арки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Відповідно, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.

На думку директорки департаменту, варто провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідею та долю памʼятки мають визначати кияни.

Соловйова розповіла, що є чутки щодо того, що на місці Арки хочуть влаштувати меморіал загиблим героям. Втім, поки що відповідної документації щодо планів на цю територію немає.