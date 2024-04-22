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Столична влада побоюється, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним

На думку представниці київської влади, варто провести публічні обговорення щодо Арки.

Столична влада побоюється, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним
Арка дружби народів (архівне фото)
Фото: Макс Требухов

Столична влада не погоджується з рішенням Мінкультури щодо демонтажу колишньої Арки дружби народів.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона наголосила, що столична влада в 2022 році перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідну облікову документацію передали у Мінкультури. Попри це міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти природоохоронний статус з памʼятки.

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Соловйова зазначила, що КМДА і Департамент охорони культурної спадщини не погоджуються з рішенням демантувати Арку.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка знаходиться поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", - розповіла Соловйова. 

Вона додала, що певні обʼєкти Арки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Відповідно, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний. 

На думку директорки департаменту, варто провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідею та долю памʼятки мають визначати кияни.

Соловйова розповіла, що є чутки щодо того, що на місці Арки хочуть влаштувати меморіал загиблим героям. Втім, поки що відповідної документації щодо планів на цю територію немає.

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