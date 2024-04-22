Столична влада побоюється, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним

Столична влада не погоджується з рішенням Мінкультури щодо демонтажу колишньої Арки дружби народів.
Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.
Вона наголосила, що столична влада в 2022 році перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідну облікову документацію передали у Мінкультури. Попри це міністерство в односторонньому порядку вирішило зняти природоохоронний статус з памʼятки.
Соловйова зазначила, що КМДА і Департамент охорони культурної спадщини не погоджуються з рішенням демантувати Арку.
"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка знаходиться поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", - розповіла Соловйова.
Вона додала, що певні обʼєкти Арки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Відповідно, демонтаж об'єкта дуже важкий, дорогий і небезпечний.
На думку директорки департаменту, варто провести публічні обговорення, оскільки переосмислення ідею та долю памʼятки мають визначати кияни.
Соловйова розповіла, що є чутки щодо того, що на місці Арки хочуть влаштувати меморіал загиблим героям. Втім, поки що відповідної документації щодо планів на цю територію немає.
-
У травні 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель, й передати до музею тоталітаризму.
-
26 квітня в києві демонтували пам'ятник біля Арки дружби народів.У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.
-
У 2015 році головний архітектор Києва Сергій Целовальник також пропонував знести Арку Дружби народів. "Яка це дружба, якщо російські війська прийшли на нашу землю з танками?" - говорив він.