Фільм “Обмін” виходить в широкий кінопрокат 16 травня

Світова прем’єра фільму відбулась на фестивалі європейського кіно EUFF 2023 в Республіці Сінгапур.

16 травня в широкий кінопрокат виходить воєнна драма “Обмін”.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Стрічка “Обмін” режисера Володимира Харченко-Куліковського створена на основі реальних подій. Зйомки фільму відбувались у кінці 2021 року на Київщині.

Фільм розповідає про події у т. зв. "ДНР", де в полон до бойовиків потрапляє молодий український воїн. Його батько дізнається про це та вирушає за лінію розмежування, щоби врятувати сина.

У стрічці знялись: В’ячеслав Довженко, Влад Мамчур, Ганна Адамович, Василь Баша, Андрій Олефіренко, Остап Дзядек, Єгор Козлов, Надія Левченко, Дмитро Лінартович, Олександр Єфіменко, Олег Примогенов, Дмитро Оцупок, Ірина Островська та інші.

Фото: Держкіно