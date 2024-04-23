Фільм “Обмін” виходить в широкий кінопрокат 16 травня

16 травня в широкий кінопрокат виходить воєнна драма “Обмін”.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Стрічка “Обмін” режисера Володимира Харченко-Куліковського створена на основі реальних подій. Зйомки фільму відбувались у кінці 2021 року на Київщині.
Фільм розповідає про події у т. зв. "ДНР", де в полон до бойовиків потрапляє молодий український воїн. Його батько дізнається про це та вирушає за лінію розмежування, щоби врятувати сина.
У стрічці знялись: В’ячеслав Довженко, Влад Мамчур, Ганна Адамович, Василь Баша, Андрій Олефіренко, Остап Дзядек, Єгор Козлов, Надія Левченко, Дмитро Лінартович, Олександр Єфіменко, Олег Примогенов, Дмитро Оцупок, Ірина Островська та інші.
- Світова прем’єра фільму відбулась на фестивалі європейського кіно EUFF 2023 в Республіці Сінгапур.
- Раніше повідомлялось, що драма “Обмін” буде доступна з 7 березня для перегляду в Німеччині, Австрії та Швейцарії на низці платформ, зокрема Amazon, Apple, Google, Rakuten, Sky.
- Фільм придбали Японія, Німеччина, Корея, Тайвань, Австрія, Швейцарія та країни латинської Америки.